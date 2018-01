Nas Notícias André Ventura abandona Conselho Nacional do PSD Por

André Ventura reagiu à vitória de Rui Rio, eleito este sábado presidente do PSD, abandonando o Conselho Nacional do partido, avança o Notícias ao Minuto.

Apoiante de Pedro Santana Lopes, André Ventura reagiu à derrota do antigo primeiro-ministro com o anúncio da sua saída do Conselho Nacional do PSD.

“Conhecidos os resultados – e tendo desde o primeiro momento revelado diferenças profundas com Rui Rio quanto ao futuro do partido e ao conjunto de valores que o PSD do século XXI deve defender, vou resignar ao meu lugar de Conselheiro Nacional do PSD e não marcarei, por isso, presença no próximo Congresso”, confirmou ao Notícias ao Minuto.

Rui Rio foi eleito presidente do PSD com 54 por cento dos votos, tendo vencido a eleição na maioria das distritais do partido.

9 PARTILHAS Partilhar Tweetar