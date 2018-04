Motores André Couto quinto no arranque em Suzuka Por

Depois de ter garantido a sétima posição da grelha de partida na qualificação para a prova inaugural da Super Taiku Series, em Suzuka, André Couto terminou a corrida na quinta posição.

A prova, com uma duração de cinco horas, não começou bem para o piloto luso-macaense, que não evitou uma colisão inicial com o ex-piloto de F1 Alex Yoong. Um incidente que passou sem castigo, o que já não aconteceria com a equipa J-Fly by Phoenix, cujo Audi R8 LMS fez uma ultrapassagem sob bandeiras amarelas.

Depois Jeffrey Lee e Shintaro Kawabata, parceiros de Couto, seriam obrigados a uma recuperação, onde conseguiu chegar ao terceiro posto, antes de uma paragem nas boxes relegar o Audi # 81 cinzento para a quinta posição em que terminaria.

André Couto e os seus companheiros esperam agora ter mais sorte na próxima prova desta competição japonesa de resistência, que vai ter lugar em Sugo e uma duração de três horas.