Motores André Couto inicia temporada em Suzuka Por

A temporada 2018 de André Couto inicia-se este fim de semana em Suzuka, onde o piloto radicado em Macau tripula um Audi R8 LMS Ultra da equipa J-Fly Phoenix Racing Asia na Super Taiku Series.

Couto, que nas últimas épocas alinhou no SuperGT japonês, abraça assim um novo projeto onde o principal objetivo é lutar pelas vitórias. E depois de ter obtido o quarto tempo nos treinos livres o piloto luso-macaense – que tem com companheiros de equipa Jeffrey Lee e Shintarou Kawabata –, logrou o terceiro melhor tempo do seu grupo de qualificação.

Isto significa que o Audi vai arrancar da sétima posição da grelha de partida, composta por bólides muito competitivos, nomeadamente Nissan GT-R, Porsche 911 GT3-R e Lamborghini Huracan GT3.