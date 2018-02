Desporto ANA rebate críticas de Francisco J. Marques Por

O diretor de Comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, denunciou ontem, no programa Universo Porto da Bancada, que o clube foi alvo de discriminação, criticando a ANA – Aeroportos de Portugal. Em causa, um pedido para voar de Faro para o Porto fora do horário permitido. Em comunicado, a ANA rebate todas as críticas.

O FC Porto queixou-se de comportamento discriminatório, por ter recebido uma resposta negativa da ANA, num pedido para voar depois do horário permitido.

O caso ocorreu depois do jogo em Portimão: o FC Porto quis agilizar o regresso à Invicta e fez uma solicitação, para voar às 00h45, 45 minutos depois do limite.

Francisco J. Marques lembrou que mesmo em países muito rigorosos estas permissões são dadas e lembrou que o clube já recebeu respostas positivas, em pedidos idênticos, no estrangeiro.

Um dia depois dessa acusação, surge a resposta da ANA

“O Aeroporto de Faro só pode operar entre as 00h00 e as 06h00 com autorização da ANAC – Autoridade Nacional de Aviação Civil. A operação solicitada pelo FC Porto não foi autorizada pela ANAC visto não se tratar de um caso de força maior, conforme previsto na lei”, esclarece um comunicado divulgado nesta quarta-feira.

Outra cxrítica feita por Francisco J. Marques prende-se com um pedido do serviço GreenWay (que permite aos passageiros escapar às filas, mediante um pagamento). A ANA também refutou essa solicitação e justifica porquê:

“Na segunda-feira, 26 de fevereiro, o operador da aeronave que servia o FC Porto solicitou ao Gabinete de Segurança do Aeroporto de Faro a aquisição do serviço GreenWay para 48 passageiros. De acordo com as normas em vigor no Aeroporto de Faro, só as companhias aéreas que têm um contrato de prestação serviço GreenWay podem dar esse serviço aos seus passageiros”.

A ANA lembra que, “apesar de o Aeroporto de Faro não vender o serviço GreenWay a grupos ou a passageiros individuais, de imediato o Gabinete de Segurança contactou telefonicamente a Portway que assistia este voo e informou que face a esta dificuldade iria disponibilizar uma linha de rastreio exclusiva para a comitiva do FC Porto”.

