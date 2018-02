Ana Malhoa: “A morte da minha mãe foi uma fase complicada”

Ana Malhoa revelou que a morte da mãe, há cinco anos, foi das fases mais complicadas que atravessou. “Foi sempre a pessoa que me acompanhou e me deu todos os valores”, lembrou.

Na entrevista à revista Cristina, a artista assumiu que o pior momento que viveu foi a morte da mãe.

“Foi uma das fases mais complicadas”, revelou: “Foi sempre a pessoa que me acompanhou, que me deu todos os valores e que me acompanhava todos os dias da minha vida”.

De filha a mãe, Ana Malhoa comentou também a relação com a filha, Índia Malhoa.

“A Índia é muito independente e um ser humano incrível. Ela não precisa que eu a defenda. Tem consciência daquilo que quer ser e do que faz e eu tenho confiança nela”, descreveu.

A nível pessoal, Ana Malhoa foca-se agora na vida profissional, até para não ter de pensar em relações amorosas. “Estou sozinha”, garantiu, assumindo que é uma opção: “Neste momento, não consigo ver ninguém a meu lado”.

Focada no trabalho, a cantora ignora o ex-marido, Jorge Moreira, e quando fala de família só pensa na filha e no pai.

“Neste momento, posso dizer que estou super focada no meu trabalho. As pessoas que me rodeiam e que trabalham comigo sabem perfeitamente dessa situação”, salientou.

“Na verdade, não consigo ver ninguém, neste momento, ao meu lado. Não consigo”, disse Ana Malhoa.

Apesar de estar sozinha, a cantora garantiu que está “tranquila”. “Muito bem”, reforçou, para depois se corrigir.

“Estou com a minha filha. Não estou sozinha. Estou com o meu pai. Sinto-me super acarinhada pela minha filha e pelo meu pai. Falo sempre neles os dois, porque são a minha família mais próxima”, frisou.

Com o divórcio, a artista assumiu a gestão total da carreira, tendo mesmo lançado uma produtora.

“Tenho pessoas ao meu lado, grandes profissionais que me ajudam, porque jamais conseguimos conquistar ou fazer coisas sozinhos”, elogiou Ana Malhoa.

