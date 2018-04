Nacional “Amor é amor”, assume Cristina Ferreira Por

Cristina Ferreira voltou a falar sobre amor e paixões. A apresentadora da TVI, que está ‘solteira’ há vários anos, foi questionada sobre o passado com António Casinhas (pai do seu filho) e não escondeu o carinho que tem pelo ex-companheiro. “Amor é amor”, referiu.

“Já o disse no livro, quando o escrevi: amor é amor, ponto final. É me impossível imaginar deixar de gostar de alguém que amo. A partilha de espaço é que nem sempre é possível. O que não me impede de desejar o melhor para a outra pessoa. Uma vez família, família para sempre. Lembram-se?”, referiu a apresentadora da TVI.

A relação entre Cristina Ferreira e António Casinhas chegou ao final em 2011.

Em 2008, o casal teve um filho.

