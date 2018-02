AMG G63 é um revivalista desportivo

Qual a razão que leva a Mercedes-Benz a ‘desenterrar’ um modelo criado há quatro décadas e dotá-lo de um poderoso motor 4,0 litros V8? Possivelmente há várias, porque a marca revelou agora o G 63 AMG no Salão de Genebra.

A quarta geração da Classe G (W464) vai chegar ao mercado só no verão, mas antes que isso acontecesse a Mercedes revelou este todo-o-terreno musculado pela sua divisão de versões desportivas sedeada em Affalterbach, a AMG.

O G63 AMG é mesmo um jipe muito, mas muito especial, e a aparência de anos 1990 da sua carroçaria não faz suspeitar o que se esconde sob o capot, salvo se descobriu antes o logo da Affalterbach. São mais de 585 cv os debitados pelo bloco 4.0 litros biturbo que equipa esta versão. O que permite que apesar das quase duas toneladas do conjunto se possa ir de 0 a 100 km/h em somente 4,5 segundos, para uma velocidade máxima de 220 km/h, ou 240 km/h se for dotado do ‘pack’ AMG Driver. Este poderio todo não tem implicações nas emissões de CO2, que se cifram em 299g/km.

Se no exterior dá a impressão de que se trata de um automóvel clássico, no interior percebe-se que é tudo menos isso, a começar pelo painel de bordo, com mostradores digitais, destinado tanto às funções mecânicas habituais, como às que se referem ao desempenho fora de estrada específicas de um 4×4 digno desse nome.

A distribuição de tração do AMG G63, contrariamente ao modelo anterior, é de 40% para o eixo dianteiro e os restantes 60% no traseiro, de modo a garantir maior agilidade em aceleração. Da mesma forma o novo modelo está dotado de suspensão adaptativa (AMG RIDE Control), uma distância ao solo de 241mm.

Também a relação da caixa de transferência foi encurtada, sendo agora de 2.93. E as chamadas redutoras podem engrenar-se até aos 40 km/h, como resultado do rácio alterado mencionado anteriormente. Para as altas é possível comutar até 70 km/h.

O Mercedes AMG G63 possui cinco modos de condução – Escorregadio, Confort, Sport, Sport + e Individual – permitindo ajustes independentes dos parâmetros referentes à resposta do motor, transmissão, suspensão e direção. Fora de estrada há três opções de condução – Areia, Gravilha e Rocha – definidas para cada tipo de terreno onde o veículo progrida.