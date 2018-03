Benfica “Ameaçado, tive de renovar com o Benfica”, diz Talisca Por

Talisca, de novo polémico, acusa o Benfica de o ter ameaçado, para justificar a prorrogação do contrato. “Meio ameaçado, tive de renovar, contra a minha vontade”, afirmou o jogador, nesta quinta-feira, num pleonasmo agressivo.

O jogador brasileiro emprestado ao Besiktas voltou a tecer considerações polémicas, para justificar o facto de ter renovado contrato com o Benfica.

Emprestado ao Besiktas, prorrogou o seu vínculo com os encarnados até 2020. Nesta quinta-feira, o jogador revelou que foi “ameaçado” e que não será pretensão sua renovar o contrato.

“Desde que cheguei ao Besiktas, sempre disse que não queria voltar para o Benfica e, meio ameaçado, tive de renovar contra a minha vontade”, disse.

Talisca explica as alegadas ameaças. Uma vez que o empréstimo ao clube turco termina um ano antes do final do contrato com o Benfica, o jogador – que faz juras de amor ao Besiktas – diz que iria ser afastado das competições europeias.

“A renovação de contrato não foi agora. Já foi há muito tempo. E o presidente do Besiktas sabe disso. O Benfica é que tinha o meu passe e iria tirar-me das competições europeias e eu não queria, pois tenho outros objetivos no clube”, referiu.