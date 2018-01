“Ameaça das armas de destruição em massa ganha força”, avisa Guterres

António Guterres foi ao Conselho de Segurança da ONU lembrar os perigos das armas de destruição em massa, uma ameaça que “está a ganhar força”.

O secretário-geral das Nações Unidas aproveitou o discurso, ao abrir uma sessão especial do Conselho de Segurança, para salientar que “os medos globais relacionados com as armas nucleares estão no nível mais alto desde a Guerra Fria”.

“A ameaça que representam as armas de destruição em massa persiste e, de facto, parece que está a ganhar força”.

Segundo António Guterres, urge dar um novo impulso às políticas internacionais de não proliferação de armas.

