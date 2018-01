Mundo Amazon poderá entrar em Portugal através do Porto Por

A gigante norte-americana Amazon poderá entrar em Portugal já no primeiro trimestre deste ano, sendo a cidade do Porto o local escolhido para a instalação de um projeto da empresa tecnológica.

De acordo com a notícia avançada pelo Jornal de Negócios, a retalhista norte-americana está já em conversações com a Câmara do Porto para a instalação de um projeto tecnológico na cidade.

Depois da Google ter escolhido investir no mercado português, ao instalar-se em Oeiras, a Amazon parece ser a próxima empresa a decidir investir no nosso país.

Recorde-se que a empresa liderada por Jeff Bezos já dava sinais dessa vontade desde 2016, já que não possui oferta direcionada especialmente para clientes portugueses, que recorrem tradicionalmente à ‘versão’ espanhola da empresa.

Segundo fonte da empresa, citada pelo Jornal de Negócios, a Amazon tem “uma política de longa data em não comentar rumores ou especulações”.

A Câmara do Porto e o Ministério da Economia também não teceram, entretanto, qualquer comentário sobre o assunto.

Para melhorar a globalização da empresa, sublinhe-se, foi criada a ferramenta Marketplace de forma a que as pequenas e médias empresas conseguissem disponibilizar os seus produtos em sites da Amazon na Alemanha, Reino Unido, Espanha, França e Itália.

A concretizar-se a instalação da Amazon em Portugal, o local escolhido deverá recair sobre a zona da Boavista.

