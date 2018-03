Mundo Amamenta filho no balneário durante intervalo de um jogo Por

A imagem de uma mãe a amamentar o filho de apenas oito semanas durante o intervalo de um jogo de hóquei no gelo, no balneário, está a comover as redes. O momento foi partilhado inicialmente por Serah Small, mas ganhou enormes repercussões por se tratar de uma história que visa “normalizar” o acto.

Serah Small é uma mãe que, além de guerreira na maternidade, também o é dentro da ‘pista’. Foi fotografada a amamentar a pequena Ellie, de apenas oito semanas, no intervalo de um encontro de hóquei no gelo, no Canadá.

A princípio, Serah hesitou em partilhar a fotografia que “adora absolutamente” na sua página pessoal, porque, responde, “a sociedade ‘sexualizou’ o peito”.

O momento foi inicialmente enviado para o consultor que a tem ajudado, o que a levou a “perceber que não deve ser algo para se envergonhar, mas para se orgulhar”.

“Tenho muita dificuldade em alimentar Ellie, e escolhi não cobri-la. (…) Sempre tive essa formação atlética. Joguei hóquei toda a minha vida e quando descobri que estava grávida inscrevi-me para participar em dois torneios em março, confiante que o meu corpo iria recuperar”, escreveu.

Serah cumpriu quatro jogos de hóquei num fim de semana, apenas oito semanas após o parto, o que revela tê-la tornado “mais lenta” e “perdida” assim que entrou na ‘pista’.

Apesar de reconhecer que o seu “corpo não fazia coisas que o cérebro pensava que fazia” e de todas as dificuldades em alimentar Ellie, que se recusa a estar coberta quando é amamentada, esta mãe inspiradora sublinha que “ser mãe é absolutamente incrível”.

“Estou muito feliz por poder fazer algo que eu absolutamente amo enquanto ainda atendo às necessidades do meu bebé. O nosso corpo é incrível e este fim de semana foi a primeira vez que eu realmente apreciei o meu”, confessa.

A história de Serah Small tornou-se viral nas redes, com vários utilizadores a louvarem a sua atitude.

