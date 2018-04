Desporto “Todos que amam o Arsenal, tomem conta dos valores do clube”, pede Wenger Por

Arsène Wenger escreveu uma emocionante carta de despedida aos adeptos do Arsenal, clube que vai deixar após 21 temporadas. O francês pede a todos que “amam o Arsenal” para que “tomem conta dos valores do clube”.

“Depois de uma reflexão cuidadosa e de conversas com o clube, sinto que é o tempo certo para abandonar no final da época”, começa por dizer aquele que, em 1996 aterrou em Londres como um perfeito desconhecido do grande público do futebol.

Na hora do adeus, aquele que é considerado como ‘o último dos românticos’ na arte do treino, mostra-se grato por tudo que recebeu no emblema do norte de Londres.

“Estou agradecido por ter tido o privilégio de servir o clube por tantos anos memoráveis. Treinei o clube com total compromisso e integridade”, salienta Wenger, de 68 anos.

Após conquistar três ligas inglesas, sete Taças de Inglaterra e sete Supertaças inglesas, Wenger sai de cena com palavras de agradecimento para quem com ele cumpriu este caminho.

“Quero agradecer ao staff, jogadores, diretores e aos adeptos, que fazem este clube tão especial”.

Na hora da despedida, e num futebol cada vez mais global e preso na teia do dinheiro, Wenger deixa um apelo emocionado.

“Apelo aos nossos adeptos para apoiarem a equipa para terminar a época em alta. Para todos aqueles que amam o Arsenal, tomem conta dos valores do clube”.

A finalizar a carta, Wenger assume: “O meu amor e apoio para sempre”.

