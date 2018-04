Motores Álvaro Parente segundo nas 3 Horas de Monza Por

O Campeonato Blancpain GT Endurance Series inciou-se com umas 3 Horas de Monza que acabaram por ser favoráveis a Álvaro Parente, um dos três portugueses em prova.

Embora no começo da prova o piloto português perdesse algumas posições e rodasse na sexta posição com o Mercedes AMG GT3 # 43 da Strakka Racing, depois o seu companheiro de equipa Maximilian Buhk conseguiu levar o carro à liderança.

Seria já no último terço da prova que Maximilian Buhk não conseguiria ‘segurar’ o Mercedes negro e verde na liderança, face à forte pressão de Dries Vanthoor, que acabaria por levar o Audi R8 LMS # 1 da WRT à vitória.

Menos sorte teve Miguel Ramos, já que o Lamborghni Huracan # 27 do Team Lazarus, que dividiu com os italianos Fabrizio Crestani e Giuseppe Cipriani, não viria a concluir a prova, contrariamente ao ao Lamborghini Huracan # 77 da Barwell, com o qual Francisco Guedes foi segundo na categoria AM, fazendo tripla com Leo Matchiski e Adrian Amstutz.

Rui Águas, que dividiu com Saud Al Faisal e Kriton Lendoudis um dos Mercedes da Black Falcon, terminou a corrida no 29º lugar e oitavo entre os Pro-Am.