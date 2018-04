Motores Álvaro Parente preparado para fim de semana difícil Por

Com o regresso do Pirelli World Challenge este fim de semana em Long Beach, Álvaro Parente está também de novo em ação no circuito citadino do sul da Califórnia.

O piloto português volta aos comandos do Bentley Continental GT3 # 9 da K-PAX Racing, para participar nesta terceira ronda daquele que é o campeonato norte-americano de GT, tendo como prioridade marcar pontos, depois de duas jornadas complicadas.

Parente não espera tarefa fácil, num traçado que não parece ‘no papel’ muito favorável ao carro britânico: “Não esperamos um fim-de-semana fácil, uma vez que esta pista não nos favorece. No entanto, isso não é motivo para não darmos o nosso melhor e trabalharmos para conquistar resultados importantes que nos deem pontos que serão decisivos no final da temporada”.

Apesar das dificuldades o piloto do Porto está entusiasmado por competir numa prova de ‘culto’ no panorama do automobilismo americano: “Gosto deste traçado, já lá venci e tenho o recorde para GT, mas este ano será difícil a repetição deste tipo de resultados. Contudo, a equipa está a trabalhar bem e estou certo de que teremos um carro capaz de nos permitir bater por boas classificações. Vamos dar o máximo ao longo de todo o fim-de-semana e no domingo veremos onde estamos”.

A etapa de Long Beach contempla apenas uma corrida do Pirelli World Challenge no seu programa de apoio , realizando-se no domingo a partir das 18h00, hora de Portugal Continental. A qualificação disputa-se no sábado, pelas 17h20.