Motores Álvaro Parente a postos para o arranque do Blancpain Endurance Cup Por

É já este fim de semana que se inicia mais uma temporada do campeonato Blancpain GT Endurance Cup, com Álvaro Parente a marcar presença no Autódromo de Monza.

Esta é uma das frentes em que está empenhado este ano o piloto portuense, para além do Pirelli World Challenge e da Taça Norte-Americana de Resistência, sendo que nesta competição europeia Parente divide um dos Mercedes AMG GT3 da Strakka Racing com os alemães Maximilian Buhk e Maximilian Gotz, ambos pilotos oficiais da marca de Estugarda.

Num traçado onde o piloto português já competiu e venceu, o seu estado de espírito não podia ser melhor, tanto mais que vai tripular um carro competitivo e ao lado de dois companheiros de equipa reconhecidos pela sua rapidez e competência.

“Competir em Monza é sempre especial e estou ansioso por poder voltar a acelerar naquelas longas rectas emolduradas para um cenário incrível. Acredito que temos um carro competitivo, uma equipa forte e um conjunto de pilotos rápido e consistente, portanto, podemos pensar em bons resultados. Porém, a oposição é muito forte e também vai querer começar bem a temporada”, sublinha Álvaro Parente.

Apesar da confiança, o piloto portuense está certo de que tem um enorme desafio pela frente: “Com tantos carros em pista, encontrar voltas limpas será quase uma impossibilidade. Penso que será determinante termos um carro bem equilibrado e para isso teremos de trabalhar bem durante os treinos-livres para podermos assegurar um bom resultado na qualificação. Na corrida será importante ter um bom ritmo, evitar erros e estar bem nas boxes. Vamos dar o nosso melhor como sempre”.

O programa oficial das 3 Horas de Monza inicia-se no próximo sábado, com as sessões de treinos-livres e a pré-qualificação. A qualificação (8h45) e a corrida (14h00) realizam-se no domingo.