Álvaro Parente inicia temporada europeia

Tendo iniciado as competições nos Estados Unidos, Álvaro Parente tem este fim de semana o seu primeiro compromisso europeu do ano, ao disputar a prova inaugural da Blancpain Endurance Cup.

O piloto português disputa o mais importante campeonato de resistência para carros GT aos comandos de um Mercedes AMG GT3 da Strakka Racing, que divide com dois pilotos oficiais da marca de Estugarda, os experimentados Maximilian Buhk e Maximilian Gotz.

Num carro tão competitivo e com companheiros de equipa de tanta qualidade Parente tem razões para estar confiante, ainda que ciente da dureza deste campeonato: “Esta competição é fortíssima e, claro, é uma em que todos os pilotos querem participar. Estou muito satisfeito por voltar e por estar integrado numa equipa competitiva, com um carro muito bom e dois pilotos rápidos. Penso que será uma temporada muito interessante”.

“Esta competição agrega os melhores pilotos e equipas do mundo dos GT, portanto, sabemos que tudo tem de estar perfeito para podermos assegurar um bom resultado. Penso que temos uma boa estrutura, um bom carro e uma boa tripla de pilotos, logo acredito que estaremos na luta pelas posições cimeiras ao longo da época, apesar da fortíssima oposição que enfrentaremos”, refere também Álvaro Parente.

A temporada do Blancpain GT Series Endurance Cup deste ano inicia-se em Monza a 22 de Abril, sendo composta por cinco rondas, das quais se destaca as míticas 24 Horas de Spa-Francorchamps. Devido a compromissos no Pirelli World Challenge, o piloto do Porto não poderá marcar presença no evento de Silverstone, que se disputa a 20 de Maio.