Álvaro Parente está bem apesar do susto em St Petersburg

Foi duro começar a temporada do Pirelli World Challenge com dois acidentes, mas felizmente que para Álvaro Parente a violenta colisão na segunda corrida do fim de semana no circuito de St. Petersburg não teve consequências graves.

Recorde-se que o piloto português, que este ano compete aos comandos de um Bentley Continental GT3 da equipa K-PAX Racing, se envolveu numa colisão com um adversário na primeira corrida, acabando por embater no muro à saída da segunda curva do traçado da Florida. O carro # 9 ficou danificado mas recuperável para o segundo confronto do fim de seamana.

Só que mais uma vez Parente não teve a sorte pelo seu lado, e desta vez a colisão com as barreiras da curva 10 foi bastante violenta. De tal forma que o piloto do Porto foi transportado à clínica do circuito, onde felizmente se percebeu que não padecia de nenhuma lesão, apesar das fortes dores nas costelas que sentia após o despiste.

Suspeita-se que o despiste – ocorrido quando faltavam 12 minutos para a prova terminar – se deu devido a alguma falha mecânica no Bentley # 9, mas equipa K-PAX Racing ainda está a investigar o acidente. Álvaro Parente saiu pelo seu pé do carro, descendo da barreira de pneus existente naquela curva, que se segue à reta interior do traçado do Oeste da Florida.