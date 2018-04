Motores Álvaro Parente determinado no regresso ao Pirelli World Challenge Por

Após o pódio conquistado na prova de abertura do Blancpai GT Endurance Cup, Álvaro Parente está de regresso aos Estados Unidos e ao Pirelli World Challenge.

Este fim de semana no Circuito de Virginia Raceway o piloto português volta aos comandos do Bentley Continental GT3 # 9 da K-PAX Racing motivado pelo pódio que conseguiu também na prova anterior do PWC (em Long Beach), sendo que volta a partilhar o carro com Andy Soucek, já que a prova no VIR é a segunda da vertente SprintX.

Parente está motivado ainda que ciente dos desafios que tem pela frente: “É uma pista ‘à antiga’, muito selectiva e onde os erros se pagam caro. No entanto, gosto bastante deste tipo de traçados e estou entusiasmado com o regresso ao circuito da Virgínia. Para além disso, volto a ter como colega de equipa o Andy, que será uma boa ajuda para este fim-de-semana”.

O traçado é, no ‘papel’ mais favorável ao Bentley que as pistas anteriores, pelo que o piloto do Porto está otimista: “Depois do teste que lá realizámos, ficámos com boas indicações, portanto, estou optimista para o próximo fim-de-semana. Vamos trabalhar afincadamente e todos juntos vamos batalhar para conquistar um bom resultado”, concluiu o português.

Prova da Virgínia inicia o seu programa oficial na sexta-feira com os treinos-livres, realizando-se uma corrida no sábado, 18h25 (Hora de Portugal Continental), e outra no domingo, 16h30.