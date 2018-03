Motores Álvaro Parente defende liderança em Sebring Por

Depois do segundo lugar na categoria GTD nas 24 Horas de Daytona, Álvaro Parente vai para Sebring disposto a defender a Taça Norte Americana de Endurance.

Na corrida de 12 Horas que no próximo fim de semana se disputa no antigo aeródromo militar o piloto português volta a dividir o Acura NSX # 86 da Michael Shank Racing com Trent Hindman e Katherine Legge.

Apesar de nunca ter competido em Sebring, no mês passado Parente teve oportunidade de efetuar testes naquele circuito, conhecido pela irregularidade do seu piso, sobretudo na junção entre o cimento e o asfalto. “Sebring é uma pista difícil e exigente tanto para carros como para pilotos. O tráfego é difícil de gerir, sobretudo, quando descrevemos a Curva 1 e a Curva 17. No entanto, adaptei-me bem durante os testes e estou seguro de que estarei forte no próximo fim-de-semana”, sublinha o piloto do Porto.

“A abordagem é a mesma de sempre – concentrar-nos e trabalhar para encontrar a melhor afinação possível para este circuito. Já trabalhámos bastante nesta frente durante o teste e temos ainda de ser inteligentes ao longo de cada um dos ‘stints’. Temos de fazer tudo de acordo com os planos de modo a podermos estar no fim na posição que desejamos”, acrescenta Álvaro Parente.