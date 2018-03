Motores Álvaro Parente conclui fim de semana complicado nos pontos Por

A passagem de Álvaro Parente pelo Circuito das Américas para a primeira ronda do SprintX (competição de duplas) do Pirelli World Challenge saldou-se pela obtenção de bons pontos.

Foi um fim de semana complicado para a equipa do Bentley Continental GT3 # 9 da K-PAX Racing, que o piloto português dividiu com o espanhol Andy Soucek. E se no sábado foi a custo que a dupla conseguiu terminar na sexta posição, no confronto de domingo as coisas não foram mais fáceis.

Soucek arrancou da quinta posição da grelha e mais uma vez teve houve problemas, pois o espanhol perdeu um lugar. Depois na paragem nas boxes Parente perdeu também uma posição, e os pneus já usados do Bentley amarelo e preto não lhe permitiram melhor do que o sétimo posto final.

Álvaro admite que a prova ficou bastante aquém das expetativas: “Não nos correu bem! Tivemos algumas dificuldades com subviragem nas curvas lentas, o que nos colocou algumas dificuldades. A paragem nas boxes também não nos correu bem. Depois, no meu turno, tinha pneus usados, dado que tínhamos decidido que o Andy arrancaria com dois pneumáticos novos para tentar ganhar lugares na partida, o que me impediu de recuperar posições, uma vez que os outros carros tinham borrachas frescas. Foi o resultado possível hoje”.

Não obstante um fim de semana tão difícil o piloto do Porto considera que há que trabalhar para que as coisas melhorem, apesar de terem havido aspetos positivos nesta participação em terras do Texas: “Na qualificação mostrámos que podemos ser competitivos, fiz uma volta muito boa. Mas estamos ainda a aprender a afinar o Bentley Continental GT3, sobretudo em situação de pneus usados. Vamos trabalhar para estarmos mais competitivos na próxima corrida e resultados deste fim-de-semana poderão ser importantes no final da temporada”.

A próxima ronda do Pirelli World Challenge disputa-se em Long Beach nos próximos dias 13 a 15 de Abril, fazendo parte do programa de provas de suporte ao Grande Prémio de IndyCar.