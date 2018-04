Motores Álvaro Parente foi “cauteloso” no arranque de temporada europeu Por

O começo de época europeu de Álvaro Parente no Blancpain GT Series Endurance Cup saldou-se por uma subida ao pódio, numa corrida que não teve um início fácil para o piloto português.

Encarregue de fazer o início de corrida do Mercedes AMG GT3 # 43 da Strakka Racing nas 3 Horas de Monza, e largando da quinta posição da grelha de partida, Parente confessa ter tido dificuldades, que o levaram a perder logo terreno para os primeiros. E a perda de uma posição foi inevitável naquela pista que também é conhecida como a ‘catedral da velocidade’, devido às suas enormes retas, entremeadas por chicanes muito técnicas.

“Fui cauteloso no arranque para evitar problemas e acabei por perder um lugar. O carro estava muito rápido e podia perseguir quem estava à minha frente sem problemas, mas era complicado ultrapassá-los, uma vez que os andamentos eram muito parecidos”, explica Álvaro Parente.

Felizmente os companheiros de equipa do piloto portuense, Max Buhk e Max Gotz, conseguiram recuperar terreno e o Mercedes preto e verde chegou mesmo a passar pela liderança, antes de cruzar a meta final na segunda posição. “A equipa realizou um excelente trabalho e tanto o Maxi Buhk como o Maxi Gotz estiveram muito fortes. Foi um bom resultado e merecido”, salienta Álvaro Parente.

Após esta primeira ronda, o piloto português encontra-se na Blancpain GT Series Endurance Cup, sublinhando que este é um bom início para o seu desafio europeu. “É muito positivo iniciarmos a época com um pódio. A Blancpain GT Series Endurance Cup é extremamente competitivo e tudo tem de correr na perfeição para podermos estar em contenção pelos lugares do pódio. Este fim-de-semana mostrámos que temos argumentos para nos batermos pelas posições cimeiras e agora temos de continuar a trabalhar para mantermos o mesmo nível nas próximas corridas”, conclui Álvaro Parente.

A próxima ronda do Blancpain GT Series Endurance Cup disputa-se nos próximos dias 18-20 de Maio, um evento que Álvaro Parente não disputará devido aos seus compromissos no Pirelli World Challenge. No próximo fim-de-semana disputa mais uma ronda do certamente americano, desta feita no circuito da Virginia.