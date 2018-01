Motores Álvaro Parente em Bathurst com a Strakka Por

Álvaro Parente está de regresso aos antípodas e a uma prova onde já foi feliz; as 12 Horas de Bathurst. Na prova australiana do Intercontinental GT Challenge de 2018 o piloto português vai tripular um Mercedes AMG GT3 da Strakka Racing. Mais uma novidade a acrescentar ao Acura NSX GT3 com que vai competir nas 24 Horas de Daytona, no final deste mês.

Poucos dias após a prova ‘clássica’ norte-americana de resistência, Álvaro Parente alinha na corrida que terá lugar no mítico circuito de Mount Panorama a 4 de fevereiro.

Será a terceira participação do piloto do Porto na prova australiana, integrado numa estrutura que já conhece da sua participação no Blancpain Sprint Cup em 2017, embora com um Mercedes AMG GT3 em vez do McLaren 650S. Nada que tire a motivação a Álvaro Parente: “Estou entusiasmado com mais um desafio para este ano e satisfeito por estar de volta à Strakka Racing e por estrear o seu novíssimo Mercedes-AMG GT3. Penso que temos todos os ingredientes – pilotos, carro e equipa – para sermos competitivos”.

As 12 Horas de Bathurst 2018 volta a ter um plantel recheado de qualidade, nada que intimide o piloto português, que acredita ter condições para se bater mais uma vez pelo triunfo, repetindo a vitória conseguida há dois anos: “Bathurst é uma pista fantástica e já lá obtive alguns bons resultados nos últimos dois anos. Estou mais do que pronto para voltar em 2018 e lutar pela vitória. Muito obrigado à Strakka Racing por me ter oferecido esta oportunidade”.