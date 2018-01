Mundo Aluna de 14 anos isolada por rapar cabelo para ajudar meninos com cancro Por

Uma estudante britânica de 14 anos foi isolada da turma após ter rapado o cabelo, que doou para serem feitas perucas para meninos com cancro.

Niamh Baldwin está a ter aulas na “sala de inclusão social” por ter quebrado o código de conduta da escola, como justificou a diretora, Sara Davey.

O ‘crime’ desta aluna de 14 anos? Ter rapado o cabelo, do qual serão feitas perucas para entregar a crianças com cancro.

A adolescente, que doou o cabelo à Little Princess Trust, uma organização que distribui as perucas aos meninos que perderam o cabelo devido à doença, ter de cobrir a cabeça com um lenço ou um gorro até poder ser ‘reintegrada’ na turma.

Anneka Baldwin, a mãe da aluna, não consegue conter a revolta.

“Ela fez algo tão corajoso e maravilhoso que me encheu de orgulho e agora a escola vem humilhá-la ao dizer que não pode estar com os colegas até que o cabelo tenha pelo menos um centímetro”.

“A família teve todas as oportunidades para avisar a escola da intenção antes da Niamh rapar a cabeça para fins solidários, mas por algum motivo não o fez”, reforçou a diretora da escola, prometendo agora “resolver a situação” para que a adolescente possa regressar à turma “o mais rápido possível”.

O escândalo por terras britânicas tem sido tanto que até a Little Princess Trust reagiu oficialmente: “Estamos muito agradecidos à Niamh e a todos que nos doam cabelo e fazem donativos solidários. Lembramos que uma peruca de cabelo verdadeiro tem um efeito profundamente positivo nas crianças e jovens adultos com cancro e só temos de agradecer a todos que tornam isso possível”.

