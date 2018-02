Motores Aloísio Monteiro rodou com Skoda que vai usar no ‘Europeu’ de Ralis Por

Depois de 2017 ter disputado o Troféu Ibérico Clio R3T, onde chegou a lutar pelo título, Aloísio Monteiro está de regresso à competição, apostando desta vez no Campeonato Europeu de Ralis (ERC).

O piloto portuense aposta num Skoda Fabia R5 para disputar o ERC, tendo já realizado testes com o carro checo na zona de Nelas, num trabalho onde foi aconselhado por Bruno Magalhães, o vice-campeão da Europa de ralis.

Para já Aloísio mostra-se satisfeito com o Skoda, embora reconheça que tem muito para aprender “para melhorar”. E refere: “Agrada-me bastante o comportamento do carro, ainda que seja a primeira vez que vou disputar provas com um carro de quatro rodas motrizes da nova geração. O ERC é outra novidade, por isso haverá sempre muito para evoluir a cada quilómetro percorrido”.

O Rali dos Açores – a disputar entre 22 e 24 de março – será a estreia do piloto do Porto com o Fabia R5. Um carro que Bruno Magalhães conhece por dentro e por fora. “Ele conhece melhor do que ninguém o carro e o campeonato, por isso a sua ajuda é decisiva para que possamos ter sucesso, apesar do resultado não ser o mais importante para numa primeira prova”, refere Aloísio Monteiro, que conta com André Couceiro como navegador.