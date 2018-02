Alfa Romeo Sauber apresenta C37

Depois da Aston Martin Red Bull foi a vez da Alfa Romeo Sauber revelar o seu novo monolugar de Fórmula 1 para a temporada de 2018; o C37

Entre as duas equipas uma semelhança; o facto de uma marca de automóveis lhes emprestar a imagem e uns milhões de euros, já que em ambos os casos os motores continuam a ser os mesmos que utilizaram na época anterior.

A formação suíça, liderada desde 2017 por Fréderic Vasseu,r espera ter os meios para deixar de ser a ‘lanterna vermelha’ do pelotão, como sucedeu até à época anterior. Sendo que o facto de ter abandonado a cor azul em favor do vermelho e branco da Alfa Romeo deverá ser um sinal da mudança.

Visualmente, o carro que Charles Leclerc e Marcus Ericsson vão tripular esta temporada destaca-se pelas entradas de ar laterais modificadas, sem uma abertura superior clássica. A modificação da caixa de ar no capot do motor recuou e situa-se atrás do montante central (servindo de suporte à câmara de bordo).

Segundo o diretor técnico Joerg Zander o C37 “é o resultado do grande trabalho que toda a gente na fábrica se empenhou em fazer nos últimos meses. O carro tem uma filosofia muito diferente do C36. O conceito aerodinâmico mudou significativamente, e o C37 inclui alguns novos detalhes. Acreditamos que o novo conceito nos oferece mais oportunidades e nos irá ajudar a conseguir melhorias ao longo da época”.

Não são visíveis muitos patrocinadores, até porque o acordo com a marca de relógios Richard Mille só foi anunciado na segunda-feira.