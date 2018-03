Motores Alexey Lukyanuk vence o Rali dos Açores Por

Apesar de ver Ricardo Moura aproximar-se perigosamente nas últimas especiais da prova Alexey Lukyanuk conseguiu vencer o Rali dos Açores, iniciando da melhor forma a sua participação no Campeonato da Europa da especialidade.

Um pião na derradeira especial – a segunda passagem pelo troço da Tronqueira – fez com o russo cedesse muito tempo para o açoriano, que terminou a pouco mais de 16 segundos, quando chegou a diferença entre os dois primeiros chegou a ser de mais de 40 segundos.

“Fiquei sem travões para o final, por isso no fim a sensação não foi muito boa, mas felizmente tudo acabou”, explicou Lukyanuk, que a partir do segundo dia liderou a prova com uma vantagem confortável, depois de Moura ter tido um furo. O russo venceu as duas primeiras classificativas do último dia, o que lhe podia dar mais tranquilidade para o final da prova, mas o percalço final fez ‘tremer’ a sua liderança.

Bruno Magalhães sabia que não podia esperar mais do que a terceira posição se não sucedesse algo aos dois adversários que seguiam à sua frente, e como tal não sucedeu contentou-se em ganhar as duas últimas especiais do rali. O Vice-Campeão Europeu acabou assim a mais de 25 segundos do vencedor e foi o segundo melhor português.

Chris Ingram foi novamente consistente e manteve a sua quarta posição, a mais de 1m24s de Lukyanuk, contrariamente a Martin Koci, cujo ritmo esmoreceu neste último dia vindo a abandonar na derradeira classificativa. Frederik Ahlin agradeceu, pois ascendeu à quinta posição.

A ‘fava’ entre os portugueses coube a Bernardo Sousa, que abandonou, o que permitiu a Ricardo Teodósio concluir esta segunda prova do Campeonato de Portugal dos Ralis como o terceiro melhor piloto nacional, fechando o top dez juntamente com José Pedro Fontes, que conseguiu ‘sobreviver’ a diversas dificuldades ao longo da prova. O piloto da Citroën Vodafone Team foi o quarto melhor piloto português, à frente de Luís Miguel Rego, o segundo melhor açoriano na prova.

Destaque ainda para Diogo Gago, que aos comandos do seu Peugeot 208 R3 dominou a competição duas rodas motrizes.

Classificação final

1º Alexey Lukyanuk/Alexey Arnautov (Ford) 2h33m51,7s

2º Ricardo Moura/António Costa (Skoda) + 16,4s

3º Bruno Magalhães/Hugo Magalhães (Skoda) + 25,7s

4º Chris Ingram/Ross Whitock (Skoda) + 1m24,2

5º Frederik Ahlin/Joachim Sjoberg (Skoda) + 2m33,1s

6º Nobert Herczig/Ramon Ferencz (Skoda) + 4m02,9s

7º Lucasz Habaj/Daniel Zymurski (Ford) + 4m12,2s

8º Rhys Yates/Elliott Edmonson (Skoda) + 4m15,7s

9º Ricardo Teodósio/José Teixeira (Skoda) +4m43,0s

10º José Pedro Fontes/Paulo Babo (Citroën) + 5m01,2s