Motores Alexandre Franco motivado para o começo do campeonato Por

Depois da segunda posição absoluta na época passada, é grande a motivação de Alexandre e Rui Franco para o Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno 2018.

A dupla da Scuderia Goldentrans/Dura quer começar com o ‘pé direito’ a nova temporada, ainda que ciente de algumas limitações, como faz questão de salientar o piloto de Alenquer: “Devido ao atraso na chegada de algum material para o nosso carro não conseguimos efetuar qualquer teste. O nosso BMW X1 conta com bastantes novidades e era fundamental fazer alguns quilómetros. Não só para ser possível perceber as diferenças no carro, como também para ganhar algum ritmo, pois estamos parados desde outubro passado”.

“Estamos muito motivados para a primeira prova do campeonato, apesar de não podermos iniciar a corrida da forma que gostaríamos. Vamos ter que entrar com alguma contenção, pois vamos ter que ir afinando o carro durante a prova. Ainda assim esta é uma prova de que gostamos muito e na qual costumamos conseguir bons resultados, pelo que vamos procurar fazer o melhor possível”, remata Alexandre Franco.

A Baja TT do Pinhal vai para a estrada na próxima sexta-feira, começando com um prólogo com cerca de seis quilómetros, a que se segue um primeiro sector seletivo com pouco mais de setenta e cinco. No sábado disputam-se mais dois sectores seletivos que totalizam cerca de duzentos e quarenta quilómetros.