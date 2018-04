Motores Alexandre Franco determinado no Algarve Por

O abandono na primeira prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno deixou Alexandre e Rui Franco dispostos a ‘virar a página’ no segundo evento da época, que este fim de semana se realiza no Algarve.

A dupla de Alenquer aproveito o intervalo entre a Baja TT do Pinhal e a Baja de Loulé para fazer quilómetros com o renovado BMW Evo X1, e por isso promete “andar forte” na prova algarvia. “No Pinhal alinhámos sem testes, com o carro terminado já na Sertã, e não estávamos minimamente confiantes. Ainda assim fizemos o segundo tempo no prólogo e estávamos a ser os mais rápidos no primeiro setor quando desistimos”, explica Alexandre Franco.

Foto: PhotoXTrod

“Agora fizemos 150 quilómetros de testes, afinámos o carro e ganhámos algum ritmo, pelo que estou confiante. A abordagem a esta prova é a de partirmos apostados em pontuar, mesmo que tenhamos de dosear um pouco o andamento, embora tenha toda a confiança de que podemos lutar pelos lugares cimeiros. A concorrência é forte mas nós também nos sentimos muito bem”, remata o piloto ribatejano.