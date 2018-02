Desporto Alex Telles em lágrimas no banco após lesão Por

Alex Telles acabou o jogo do FC Porto em lágrimas. O brasileiro lesionou-se e foi captado no banco de suplentes a chorar.

Depois de ter apontado o golo que permitiu aos dragões iniciarem a reviravolta no duelo contra o Estoril, nesta quarta-feira, Alex Telles saiu lesionado e, já no banco dos suplentes, chorou perante o infortúnio.

O esquerdino esticou-se para tentar um corte de bola e acabou por ficar no relvado, enquanto estava agarrado ao joelho.

Alex Telles não mais voltaria ao jogo, tendo sido rendido pelo jovem Diogo Dalot.

Sérgio Conceição mostrou-se preocupado com a lesão.

“Não tenho informações, mas as notícias parecem não ser boas”, começou por dizer o treinador dos portistas, no final do jogo, em declarações à Sport TV.

O treinador revelou que Alex Telles fará “exames e amanhã falamos”.

“Vamos esperar e ver com calma”.

O jogador regressa ao Porto, ao contrário da equipa azul e branca que seguirá para o Algarve, onde irá preparar o duelo com o Portimonense.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar