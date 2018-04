Motociclismo Alex Rins acredita que é possível repetir pódio Por

Após ter terminado na terceira posição a prova de MotoGP na Argentina, Alex Rins acredita que é possível repetir o fim no próximo fim de semana no Texas.

O espanhol da Suzuki não alinhou no Grande Prémio das Américas em 2017, devido a uma lesão que o deixou de fora durante algumas provas, mas agora o piloto da # 42 está confiante para a prova que mais uma vez tem como ‘palco’ o moderno e rápido traçado de Austin.

“O Texas é uma das minhas pistas favoritas. Infelizmente, no ano passado tivemos um mau momento – primeiro cheguei com uma lesão no tornozelo e então as coisas ficaram piores como acidente que me partiu o braço, obrigando-me a ficar de fora cinco rondas”, afirma Rins a propósito da prova do próximo fim de semana.

A disposição agora, moralizada com o resultado conseguido em Termas de Rio Hondo, é outra: “Este ano chegamos com uma mentalidade totalmente diferente, tenho mais experiência, tenho uma moto melhor e acredito que podemos escrever uma história totalmente diferente. Após o pódio da Argentina, e depois de todo o trabalho que estamos a fazer no geral, sinto que temos uma moto muito boa com uma configuração positiva. Temos que continuar a trabalhar dessa maneira; o desempenho está a ficar cada vez melhor”, acrescenta o espanhol da Suzuki.