Alex Lynn sofre penalização para a prova da Fórmula E no México

A dias da realização da prova de Fórmula E na Cidade do México Alex Lynn ficou a saber que vai sofrer uma penalização de dez lugares na grelha de partida.

É que depois do seu abandono em Santiago do Chile, a equipa DS Virgin teve de trocar a transmissão do monolugar do britânico, que assim vai arrancar para a prova no Autódromo Hermanos Rodriguez com a perda de 10 lugares na grelha de partida. “Vou para o México com um grande revés. Devido à falha na caixa de velocidade na corrida anterior em Santiago precisei de uma nova, o que significa ter uma penalização de 10 lugares. O plano era fazer algo de diferente. Teremos que se expeditos com as nossas escolhas em termos de estratégia e isso talvez compense”, afirmou Lynn a propósito.

De referir que o piloto britânico, atual piloto de reserva da Williams na Fórmula 1, estreou-se na Fórmula E com uma ‘pole-position’ em Nova York, no ano passado, tendo substituído a tempo inteiro José Maria Lopez para a temporada 2017/2018.

Antes do seu abandono em Santiago do Chile, Alex Lynn tinha pontuado nas três primeiras corridas da época, mas encontra-se apenas em 14º no campeonato. Cinco dos outros pilotos, incluindo o seu companheiro de equipa Sam Bird, já tiveram penalizações na grelha nas corridas anteriores, e no México Lynn não será o único penalizado, pois também Lucas di Grassi, o Campeão em título, sofrerá uma penalização de dez lugares na grelha.