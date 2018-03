Local Alerta laranja para sete distritos devido à ondulação marítima Por

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou sete distritos sob alerta laranja, nesta quinta-feira, devido à agitação marítima, com ondas que podem atingir os seis metros.

Os distritos de Aveiro, Braga, Coimbra, Leiria, Lisboa, Porto e Viana do Castelo estão sob aviso laranja do IPMA, até às 18h00, alerta que passa a amarelo a partir dessa hora e que vigorará ate sábado.

Já os distritos de Beja, Faro e Setúbal terão alerta amarelo, pelos mesmos motivos, até às 18h00 horas de sábado.

A Marinha encerrou algumas barras marítimas (Caminha, Douro, Esposende, Ericeira, Póvoa de Varzim, São Martinho do Porto, Vila do Conde e Vila Praia de Âncora), devido ao estado do mar. Outras barras estão condicionadas (Aveiro, Faro, Figueira da Foz, Olhão e Viana do Castelo).

Devido previsão de queda de neve, foram colocados sob aviso amarelo os distritos de Braga, Bragança, Guarda, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu, alerta que vigora até às 11h00 de sexta-feira.

O céu vai estar muito nublado, sobretudo no norte e centro do país, prevendo-se aguaceiros por vezes fortes, granizo e trovoadas, naquelas regiões.

