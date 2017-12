Nas Notícias Alerta especial da meteorologia por causa da tempestade Bruno Por

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu, nesta terça-feira, há momentos, um alerta especial por causa da tempestade Bruno.

“A depressão Bruno encontra-se a sudoeste das ilhas Britânicas e irá deslocar-se gradualmente para leste”, começa por explicar o IPMA.

Os especialistas do tempo revelam ainda que “Portugal continental será afetado, entre o final da tarde de dia 26 e as primeiras horas de dia 27, pela passagem de uma superfície frontal fria associada a esta depressão, com aumento da intensidade do vento, ocorrência de precipitação e aumento da agitação marítima.”

Quanto ao vento, esse, será “moderado a forte, com rajadas até 80 km/h, podendo atingir 110/120 km/h nas terras altas das regiões norte e centro. A precipitação atingirá todo o território, sendo mais intensa nas regiões norte e centro.”

Pode consultar o tempo para amanhã (quarta-feira) e, como habitual, no PT Jornal todos os dias.

