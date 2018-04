Motores Alejandro Martins estreia-se a ganhar na Baja de Loulé Por

A segunda prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno foi marcada por um desfecho surpreedente, já que depois de ter dominado quase toda a Baja TT de Loulé João Ramos vriria a ter problemas de transmissão.

O percalço do piloto de Gaia ocorreu a 90 quilómetros do final do percurso, quando a Toyota Hilux do Team Caetano Racing ficou apenas com a terceira e a quarta velocidades. Isso ‘abriu caminho’ para o triunfo de Alejandro Martins, que estava na segunda posição quando João Ramos teve problemas.

No final Alejandro Martins não escondia a sua felicidade: “Lutei muito por esta vitória. Sei por experiência própria que qualquer corrida só termina mesmo no fim e até lá é sempre possível acontecer um qualquer percalço. O importante é sempre estar o mais perto possível de quem lidera e foi isso que fizemos ao longo de toda a corrida”.

“Quando no derradeiro troço ultrapassámos, ao km 110, a Toyota do João Ramos percebemos que ele estava com problemas, mas não sabíamos de que natureza, nem qual a grandeza dos mesmos. Sabíamos sim que já lhe tínhamos ganho dois minutos e que teríamos de forçar o andamento para assegurar a vitória nos poucos quilómetros que faltavam. Demos o nosso melhor e tudo correu bem”, referiu ainda o piloto da Toyota Hilux.

“É uma vitória inteiramente merecida. Estou muito satisfeito por termos feito uma corrida sem problemas, de ver a malapata de lado e de, para além disso, termos conseguido vencer”, acrescentou o vencedor.

Do azar do piloto de Gaia também se aproveitou Hélder Oliveira para levar o seu Mini Paceman ao segundo posto final, a pouco mais de dois minutos do vencedor, numa prova em que o piloto de Barcelos deu o máximo e demonstrou o potencial do seu carro.

A infelicidade de João Ramos foi igualmente aproveitada por Pedro Ferreira, que levou a Ford Ranger da South Racing à terceira posição, depois do piloto portuense ter ultrapassado os problemas que o fizeram perder tempo no dia de sábado. Isto apesar de já ser demasiada a diferença para Hélder Oliveira para que pudesse terminar no segundo posto.

Consistente, Tiago Reis mostrou já estar perfeitamente adaptado ao Mitsubishi Racing Lancer, logrando um quarto posto conseguido também pelo facto de etr sido o mais rápido no derradeiro setor seletivo. Isso permitiu ao antigo piloto do Campeonato Nacional de Montanha terminar à frente de João Ramos, que fechou o top cinco.

Já Rui Sousa repetiu o triunfo na categoria T2 conseguido na prova de abertura da época, a Baja do Pinhal, confirmando as aptidões da Isuzu D-MAX, enquanto Mário Duarte levou o seu Toyota RAV4 à vitória na categoria T8.

Classificação final

1º Alejandro Martins/José Marques (Toyota) 4h52m05s

2º Hélder Oliveira/Pedro Pires de Lima (Mini) + 2m04s

3º Pedro Ferreiira/Hugo Magalhães (Ford) + 2m39s

4º Tiago Reis/Valter Cardoso (Mitsubishi) + 4m01s

5º João Ramos/Vítor Jesus (Toyota) + 4m17s

6º Pedro Dias da Silva/José Janela (Mazda) + 22m35s

7º Ricardo Leal dos Santos/João Luz (Nissan) + 40m00s

8º Sérgio Vitorino/Luís Ramalho (BMW) + 42m09s

9º Rui Sousa/Carlos Silva (Isuzu) 46m03s

10º Jorge Cardoso/Joaquim Norte (Mazda) + 1h01m05s