Motores Alejandro Martins apostado em lutar pela vitória no Algarve Por

Vencedor da Baja TT do Pinhal em 2017, Alejandro Martins vai para a segunda prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno empenhado em discutir o triunfo.

O piloto, que volta a ser acompanhado por José Marques na Toyota Hilux na Baja de Loulé, está ciente das suas capacidades e também da máquina que tripula. O que lhe dá confiança para a prova que se disputa no próximo fim de semana no Algarve, e que este ano tem como ponto de partida Almancil.

Fotos: AIFA

“Posso terminar uma corrida em segundo lugar e isso ser um excelente resultado, mas parto sempre motivado para lutar pela vitória. É também necessário não cometer erros e ter a máquina a funcionar de forma impecável. No Pinhal tive uma enorme desilusão quando percebi que desde o prólogo estava a pilotar a Toyota apenas em tração às duas rodas. Estou muito confiante em que à partida para esta prova algarvia tudo esteja nas mais perfeitas condições e que possamos juntamente com os nossos diretos adversários lutar pela vitória e proporcionar um excelente espetáculo”, refere Alenjandro Martins antes desta segunda prova do CPTT 2018.

A Baja de Loulé arranca desportivamente no Sábado com um prólogo que será composto por 5,2 km quilómetros cronometrados. Ainda no sábado os concorrentes vão realizar um troço de 83,04 quilómetros. No dia seguinte, pela manhã, vão executar um setor seletivo com 81,6 km para, da parte da tarde, ser cumprida uma derradeira especial com 142,15 km de extensão. Almancil será a base da prova.