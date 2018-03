Motores Albuquerque com oitavo tempo e Lamy na ‘pole’ de GTD em Sebring Por

O começo do fim de semana em Sebring dos vencedores das 24 Horas de Daytona foi discreto, com Filipe Albuquerque, João Barbosa e Christian Fittipaldi a garantirem apenas o oitavo lugar da grelha de partida para a segunda prova do IMSA Sportscar.

Albuquerque foi encarregue de realizar a qualificação do Cadillac DPi # 5 da Action Express Racing, ficando a 0,824s da ‘pole position’, conseguida pelo francês Tristan Vautier aos comandos Cadillac DPi #90 da Spirit of Daytona, com uma volta em 1m47,432s. Vautier, que divide o protótipo azul com Matt McMurry e Eddie Cheever, bateu por 0,160s Scott Sharp, que partilha o Nissan Dpi # 2 da Tequila Patron ESM com Ryan Dalziel e Olivier Pla.

Depois de ter dominado os treinos livres, a Penske teve de se contentar com o terceiro lugar da grelha de partida do Acura DPi # 7 de Ricky Taylor, que se quedou a 0,341s de Vautier, com o segundo Nissan DPi, o # 22 de Pipo Derani, e o segundo Cadillac Dpi da Action Express Racing, o # 31 de Felipe Nasr, a fecharem o top cinco,

Entre os GTLM foi a BMW a conseguir a ‘pole’, através do BMW M8 GTE # 25 de Connor de Phillipi, com uma volta em 1m55,839s, superando em 0,058s James Calado, que tripula o Ferrari 488 GTE # 62 da Risi Competizione, enquanto Jesse Krohn obteve o terceiro tempo, a 0,146s, no BMW M8 GTE # 24.

Já em GTD a ‘pole’ foi para Daniel Serra que em Sebring volta a dividir o Ferrari 488 GT3 # 51 da Spirit of Race com Pedro Lamy, Paul Dalla Lana e Mathias Lauda. O brasileiro realizou a sua melhor volta em 1m58,710s, superando por 0,519s Christopher Mies, no Audi R8 LMS # 29 da Land Motorsport.

Resultado da qualificação

1º McMurry/Vautier/Cheever (Cadillac) 1m47,432sm

2º Sharp/Dalziel/Pla (Nissan) 1m47,592s

3º Castroneves/R.Taylor/Rahal (Acura) 1m47,773s

4º Van Overbeek/Derani/Lapierre (Nissan) 1m47,834s

5º Nasr/Curran/Conway (Cadillac) 1m47,853s

6º Cameron/Montoya/Pagenaud (Acura) 1m48,177s

7º Jarvis/Nunez/Rast (Mazda) 1m48,192s

8º Albuquerque/Barbosa/Fittipaldi (Cadillac) 1m48,256s

9º Bomarito/Tincknell/Pigot (Mazda) 1m48,279s

10º J.Taylor/Van der Zande/Hunter-Reay (Cadillac) 1m48,370s