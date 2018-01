Al-Attiyah regressa às vitórias e Ten Brinke fica pelo caminho

O Rali Dakar 2018 mais uma vez provou a sua dureza, ao deixar pelo caminho mais um dos seus protagonistas e o piloto que estava a dominar a 13ª etapa da prova; Bernhard Ten Brinke. Problemas mecânicos na Toyota Hilux # 308 concorreram para este desfecho, numa altura em que o holandês estava a ser o mais rápido na tirada dos automóveis.

Al-Attiyah acabou por tirar partido do infortúnio do seu companheiro de equipa para se impor na especial de 424 km, batendo o ‘out-sider’ Lucio Alvarez por 11m16s, num triunvirato de Toyota, já que Giniel de Villiers foi o terceiro mais rápido, a 13m06s do piloto do Qatar.

Num dia complicado para a Peugeot, que viu Stephane Peterhansel atrasar-se irremediavelmente e perder qualquer hipótese de terminar o rali no pódio, Carlos Sainz limitou as perdas ao ser sexto na etapa, a 19m37s do vencedor, terminando a especial logo atrás de Jakub Pryzgonski e Mikko Hirvonen, nos Mini da X-Raid.

Na classificação geral Sainz passou a deter mais de 46 minutos de vantagem sobre Al-Attiyah, enquanto De Villers segue num distante terceiro posto a mais de uma hora de distância, quando falta apenas um dia de competição e apenas com um setor cronometrado que pouco ou nada deve alterar no escalonamento dos automóveis, onde o navegador português Filipe Palmeiro se prepara para obter mais outro excelente resultado, depois do abandono precoce de Carlos Sousa, seguindo no sétimo posto no Mini onde acompanha Boris Garafulic.

Classificação após a 13ª etapa

1º Carlos Sainz/Lucas Cruz (Peugeot) 47h46m30s

2º Nasser Al-Attiyah/Mathieu Baumel (Toyota) + 46m18s

3º Giniel de Villiers/Dirk von Zitzewitz (Toyota) + 1h20m00s

4º Jakub Przygonski/Tom Colsoul (Mini) + 2h46m32s

5º Sebastian Halpern/Edu Polenta (Ford) + 9h09m04s

6º Lucio Alvarez/Robert Howie (Toyota) + 9h21m22s

7º Boris Garafulic/Filipe Palmeiro (Mini) + 12h47m22s

8º Mikko Hirvonen/Andreas Schulz (Mini) + 16h15m40s

9º Orlando Terranova/Bernardo Graue (Mini) + 18h48m14s