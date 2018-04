Nas Notícias Ajustes diretos rendem meio milhão a ex-deputado PSD Por

Luís Montenegro, antigo líder parlamentar do PSD, vê o seu nome envolvido num caso de recebimento de cerca de meio milhão de euros, em autarquias social-democratas, por ajuste direto, com a sociedade de advogados da qual faz parte. Os ajustes diretos foram realizados em duas autarquias laranja.

Entre 2014 e 2018, a sociedade de advogados Sousa Pinheiro & Montenegro recebeu cerca de meio milhão de euros, por ajuste direto, das autarquias de Espinho e Vagos, ambas com executivos PSD, por serviços jurídicos.

De acordo com o Jornal Económico, a sociedade de advogados de Montenegro realizou seis contratos com a autarquia de Espinho e quatro com a de Vagos.

Entre os serviços prestados pela Sousa Pinheiro & Montenegro deu-se a “aquisição de serviços de assessoria e informação jurídicas”, “serviços de representação jurídica” e “representação em juízo”.

O último contrato terá sido assinado a 8 de janeiro de 2018. Aí a Câmara Municipal de Espinho adjudicou a “aquisição de serviços de assessoria e informação jurídicas” por 54 mil euros.

A atividade de Luís Montenegro, enquanto advogado, foi analisada pela Subcomissão de Ética em março de 2017, altura em que era deputado.

Na altura, esta comissão entendeu não existir “impedimento”.

