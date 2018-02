Economia Airbus exibe imagem do primeiro A330neo da TAP Por

A Airbus levantou o véu sobre o primeiro A330neo da TAP, que em breve será entregue à transportadora aérea portuguesa.

“Vejam, que bonito! O primeiro #A330neo da @tapairportugal acaba de sair do nosso hangar de pintura e já traz um sticker comemorativo deste lançamento do nosso cliente!”, escreve a Airbus, na sua página no Facebook, onde divulgou uma imagem do aparelho.

O novo A330-900neo vai ser estreado pela TAP. Em junho, o aparelho deve ser entregue à companhia aérea, para fazer viagens de longo curso.

“Este avião será o primeiro equipado com a nova versão da cabine Airspace, que representa um novo conceito ajustado à ambição da TAP de oferecer o melhor produto da indústria aos seus clientes”, revelou a TAP, em comunicado.

O A330neo substituirá o A330 e apresenta como grande mais-valia, do ponto de vista da empresa, uma redução significativa de consumos de combustível.

Veja a foto:

