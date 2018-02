Economia Airbnb propõe expulsão após terceira queixa Por

A plataforma Airbnb propõe ao Governo que, em vez de ser exigido um aval do condomínio, os alojamentos sejam expulsos após a terceira queixa no mesmo ano feita por vizinhos.

Se a proposta for aceite, Portugal será o primeiro país europeu a adotar tal norma.

Em declarações ao Expresso, o diretor de política global da Airbnb, Chris Lehane, garantiu que esta fórmula é melhor do que qualquer solução apresentada na proposta do PS, que em julho de 2017 sugeriu que os alojamentos só pudessem funcionar com o aval dos vizinhos.

“Atrás dos problemas com vizinhos está o facto de estes serem negativamente afetados por haver hóspedes que não se sabem comportar, fazem barulho e festas o tempo todo“, salientou Lehane.

Se no mesmo ano os vizinhos fizerem três queixas contra um alojamento, as autoridades poderão intervir, eliminando-o da plataforma.

“Não queremos que os vizinhos sejam prejudicados por hóspedes que não se sabem comportar e, por isso, criámos uma ferramenta que torna fácil ao Governo retirar as casas da plataforma se houver muitas queixas”, frisou o diretor da Airbnb.

É uma ferramenta simples e que “funciona, porque as pessoas são incentivadas a comportarem-se”, caso não queiram perder a licença do alojamento.

Chris Lehane espera que Portugal seja o primeiro país europeu a implementar uma norma que já existe nos EUA.

“Para pôr isso em prática, tipicamente precisamos do Governo a trabalhar connosco e a dizer onde há queixas”, concluiu o responsável da Airbnb.

