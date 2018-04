Desporto “Ainda não ganhamos absolutamente nada”, diz Sérgio Conceição Por

Sérgio Conceição mostrou-se naturalmente satisfeito pela vitória no Estádio da Luz, mas lembrou que o FC Porto apenas “venceu um jogo importante”, faltando ainda disputar 12 pontos.

O técnico portista era obviamente um homem feliz pela vitória conquistada ao cair do pano, com um disparo de Herrera, mas sublinhou que o campeonato ainda não acabou e que o FC Porto tem um jogo importante já na próxima quarta-feira em Alvalade, onde discute a passagem à final da Taça de Portugal frente ao Sporting.

“Foi um jogo muito competitivo e de grande intensidade. Penso que na primeira parte as equipas anularam-se uma a outra, com um ligeiro ascendente do Benfica. Chegámos por duas ou três vezes com perigo à baliza do Benfica e eles também. Agora na segunda parte não me lembro de nenhuma ocasião do Benfica. Primeira parte do Benfica, segunda parte foi nossa”, começou por dizer.

Sérgio Conceição assumiu que as alterações foram sempre à procura dos três pontos, à exceção da de Sérgio Oliveira que, por já ter amarelo, foi substituído por precaução.

Já depois do golo de Herrera, Zivkovic caiu na área dos ‘dragões’, num lance que Conceição considerou normal, antes de sublinhar o que falta até ao final do campeonato.

“Uma coisa é certa. Nas últimas três quatro semanas sentimos o dissabor de não ganhar dois jogos que eram jogos para ganhar. Mas ainda não ganhámos absolutamente nada. Ganhámos um jogo importante, contra um rival direto na luta pelo mesmo objetivo, temos mais quatro jogos para fazer. Agora temos a Taça de Portugal e depois pensamos no jogo com o Vitória de Setúbal. Há ainda 12 pontos em disputa”.

