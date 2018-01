Pablo Aimar foi entrevistado por uma reputada cadeia de televisão e foi questionado onde os adeptos de futebol viram ‘o melhor Aimar’. El Mago não teve dúvidas assumir que foi de águia ao peito que tal aconteceu. “Era uma equipa muito grande”, disse Aimar, recordando os tempos vividos no Benfica. Veja o vídeo.

Atual selecionador sub-17 argentino, em entrevista à ESPN, lembra a equipa que venceu o título na época 2009-2010.

“Era uma equipa muito grande, jogando bem a número 10, atrás de Javier [Saviola] e Cardozo. Com Di Maria de um lado e Ramires, a número 8. Jogava Maxi Pereira, Luisão, David Luiz, que no passe interior era espetacular, e Coentrão, que foi para o Real Madrid e voltou para o Sporting. Javi Garcia, que esteve no City, a trinco. Creio que quando joguei melhor, que estava bem fisicamente, e já via muitas mais coisas foi aí…”

Ídolo de Messi, o jogador, de 38 anos, envergou várias camisolas, entre as quais a do River Plate e do Valência,

Veja o vídeo:

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar