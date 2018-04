Nacional “Aguentei suplício do casamento com Fernando Seara por causa do meu filho”, revela Judite de Sousa Por

Judite de Sousa voltou a comentar o casamento com Fernando Seara, revelando que viveu “um suplício” na fase final. “Aguentei só por causa do meu filho”, salientou a jornalista.

Em entrevista à TV Guia, a subdiretora da TVI adiantou que só avançou para o divórcio quando a traição do então presidente da Câmara de Sintra se tornou pública.

O divórcio, consumado em 2013, “tinha de acontecer, um dia”, porque desde há muito tempo “que não havia comunicação” entre o casal.

“Não havia cumplicidade, não havia partilha e, portanto, aconteceu naturalmente. Só não aconteceu antes porque quis que o André fosse criado num ambiente familiar estável”, explicou Judite de Sousa.

“Aguentei este casamento só por causa do meu filho”, revelou.

A jornalista acrescentou que os últimos anos do casamento com o ex-autarca de Sintra foram “um suplício”, que tolerou apenas pela forma como Fernando Seara lidava com o enteado.

“O Fernando foi um óptimo padrasto para o André. Ajudou-me a criá-lo. Devo-lhe isso. Sou grata. Nunca lhe levantou a voz”, destacou.

“Tinham uma relação fantástica, falavam imenso de futebol e de outras coisas… Só tenho a agradecer ao Fernando Seara o facto de me ter ajudado a criar o meu filho”, reforçou Judite de Sousa.

