Motores Águeda Street Stage é a novidade no Rali de Mortágua Por

Próxima prova do Campeonato de Portugal de Ralis, o Rali de Mortágua tem este ano como grande novidade a realização de uma super especial; a Águeda Street Stage.

Esta inovação serve para abrir as ‘hostilidades’ da prova organizada pelo Clube Automóvel do Centro (CAC), num ‘aperitivo’ noturno que permitirá às gentes de dois concelhos presenciar as máquinas num curto percurso, mais para o espetáculo, uma vez que os concorrentes irão depois estar em ação nas especiais de Gândara/Calvos, Póvoa do Sebo e Felgueira.

Na apresentação da prova, Luís Santos, o diretor de prova, destacou a Águeda Street Stage como “fórmula para homenagear a região e os aguedenses em geral”, acreditando que “vai ser um sucesso desportivo e participativo”.

A edição de 2018 do Rali de Mortágua, que vai para a estrada nos dias 27 e 28 de Abril e pontuável para o Campeonato de Portugal de Ralis, Taça FPK de Ralis e Campeonato Centro de Ralis, terá 293,73 quilómetros, 110,18 dos quais disputados ao cronómetro. Com cerca de meia centena de pilotos inscritos para as três provas em agenda, a competição orquestrada pelo Clube Automóvel do Centro “reforçou-se” com o piloto saudita Yazeed Mohamed Al Rajhi que, navegado por Michael Orr, apresenta-se à partida para preparar o Vodafone Rali de Portugal, mas ostentando o número “0” nas portas do Ford Fiesta RS WRC na qualidade de segurança.

Já os juniores japoneses Takamoto Katsuta e Hiroki Arai, da Toyota Gazoo Racing Rally Challenge Program, são alguns dos pilotos inscritos na prova que, este ano, prima pela inovação, disponibilizando parques de estacionamento e locais de visionamento para pessoas de mobilidade reduzida.