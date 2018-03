Nas Notícias Agravamento meteorológico nesta sexta-feira Por

O estado do tempo vai agravar-se, nesta sexta-feira, sendo esperada “chuva por vezes forte, especialmente nas regiões do norte e centro, vento forte e ocorrência de trovoadas e granizo”. Para os Açores é antecipada uma “descida da temperatura do ar” e alguns “aguaceiros”, enquanto que a Madeira terá “chuva, por vezes forte e persistente”, até final da manhã.

As meteorologistas Ângela Lourenço e Patrícia Gomes, do Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA), salientam que será de esperar uma sexta-feira com “períodos de chuva, por vezes forte e persistente” e “possibilidade de ocorrência de trovoada.”

O vento será “moderado a forte” e existe a possibilidade de ocorrência de rajadas fruto de “fenómenos extremos de vento, mais prováveis a sul”.

O IPMA antecipa um agravamento das condições climatéricas de norte a sul, na generalidade do território nacional (o que levou a Proteção Civil a emitir um alerta fenómenos extremos).

Apesar da chuva não ter parado, nos últimos dias, a verdade é que o estado tempo foi ‘serenando’, mas agora irá sofrer um agravamento.

Madeira e Açores

Para a região dos Açores o IPMA antecipa “descida da temperatura do ar” e alguns “aguaceiros”.

Quanto à Madeira terá “chuva, por vezes forte e persistente até final da manhã”, com “condições favoráveis à ocorrência de trovoada”.

Estado do mar

Quanto ao estado do mar, a costa ocidental terá ondas de “sudoeste com dois a três metros, aumentando para 3,5 a 4,5 metros a partir do final da tarde”. A temperatura da água do mar será entre “13/14ºC”.

Na costa sul, haverá ondas de “sudoeste com um a dois metros, aumentando para 2,5 a 3,5 metros”. A temperatura da água do mar deverá rondar os “15ºC”.

