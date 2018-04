Nas Notícias Agitação marítima e chuva nesta sexta-feira 13 Por

A previsão meteorológica antecipa uma sexta-feira de chuva e agitação marítima. De resto, na generalidade do território nacional (continente e ilhas) irá chover, sendo ainda esperada uma subida da temperatura máxima.

As meteorologistas Ângela Lourenço, Patrícia Marques e Patrícia Gomes avisam que o céu estará geralmente “muito nublado, com abertas a partir da tarde” e são esperados “aguaceiros, que poderão ser ocasionalmente fortes, de granizo e acompanhados de trovoada na região sul até ao início da manhã.”

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) avisa ainda que poderá nevar nas terras altas, embora seja esperada uma “pequena subida da temperatura máxima”.

Quanto ao vento irá soprar “fraco a moderado”.

Se a norte os aguaceiros vão ser “em geral fracos”, a sul podem ocorrer, por vezes, com alguma intensidade. De resto, os especialistas do tempo salientam que os aguaceiros podem ser de “granizo e acompanhados de trovoada até ao início da manhã.”

Madeira e Açores

Nos arquipélagos da Madeira e Açores também deverá chover, nesta sexta-feira.

Se na Pérola do Atlântico os especialistas do tempo antecipam “aguaceiros fracos nas vertentes norte e zonas montanhosas, mais frequentes até final da manhã”, acompanhados de uma “pequena descida da temperatura máxima”, nos Açores o cenário meteorológico deverá ter “aguaceiros fracos”.

Condições no mar

A costa ocidental deverá ter ondas de “noroeste com quatro a cinco metros, diminuindo para 2,5 a 3,5 metros a partir do final da tarde” e podem ir até “seis metros” a sul do cabo Carvoeiro.

Quanto à costa sul terá ondas de “sudoeste com 1,5 a 2,5 metros.”

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar