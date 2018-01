Agente da PSP acusado de ficar com telemóvel de condutor

O Ministério Público (MP) acusou um agente da PSP de se apropriar indevidamente de um telemóvel de um condutor durante uma ação de fiscalização no Porto.

De acordo com a página oficial da Procuradoria-Geral Distrital (PGD) do Porto, a acusação do crime de peculato remonta a 20 de dezembro de 2017.

O episódio, contudo, aconteceu a 1 de outubro de 2017, quando o polícia determinou que um condutor realizasse o teste de alcoolemia – que deu positivo – pelas 4h00, na Rua Faria Guimarães, no Porto.

A acusação, citada na PGD, explica que antes de o condutor ser conduzido até à esquadra da PSP do Bom Pastor, o agente apropriou-se de um telemóvel no valor de 1038 euros enquanto lhe estacionava e fechava o veículo.

O MP requer, por isso, que seja aplicada ao arguido a pena acessória de proibição do exercício da função.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar