Aflição nas Aves quando jogador caiu inanimado

O duelo entre Desportivo das Aves e Boavista, que se jogou nesta terça-feira, ficou marcado por uma lesão arrepiante de Fernando Tissone, médio do clube das Aves, que caiu inanimado no relvado e gerou aflição no estádio. O atleta acabou por sair de ambulância já consciente.

Numa fase da partida em que os da casa iam vencendo tranquilamente o Boavista por 3-0, Tissone perdeu os sentidos, aos 78 minutos, após um choque com Sparagna.

O jogador avense caiu desamparado e foi assistido no relvado pela equipa médica e pelos bombeiros.

Já consciente, o jogador viu ser-lhe colocado um colar cervical e acabou por ser transportado ao hospital.

O atleta sofreu um traumatismo crânio-encefálico e, de acordo com o jornal Maisfutebol sofre “amnésia e a perda de consciência”.

“São momentos para os quais não estamos preparados. Estava a demorar a reação do atleta. Quando me aproximei senti confiança porque já estava lúcido e tranquilo. Não quero fazer diagnóstico, mas aparentava estar tranquilo”, disse o técnico do Aves, José Mota.

