Desporto Afinal, Vieira não é arguido na operação Lex Por

Afinal, ao contrário do que chegou a ser avançado pela generalidade da imprensa, Luís Filipe Vieira não foi constituído arguido na Operação Lex, até este momento.

O processo que abalou Portugal, nesta terça-feira, tem já vários arguidos, sendo que as autoridades apenas confirmam que existe um dirigente desportivo. Porém, não revelaram o nome.

De acordo com fonte oficial do Benfica e pelo advogado do clube, Vieira não foi constituído arguido na operação Lex, embora esse cenário não esteja totalmente afastado, podendo vir a sê-lo. Mas neste momento, não o é, garante João Correia.

O jornal A Bola revela, nesta quarta-feira, que Fernando Tavares, vice-presidente do Benfica para as modalidades, é o dirigente desportivo constituído como arguido.

Antigo membro de uma lista de Rui Rangel, quando este concorreu contra Luís Filipe Vieira à liderança dos encarnados, Fernando Tavares faz parte da estrutura encarnada, sendo responsável pela pasta das modalidades.

A operação Lex, recorde-se, investiga suspeitos de tráfico de influência, corrupção, branqueamento e fraude fiscal.

2 PARTILHAS Partilhar Tweetar