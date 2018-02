Aeroporto de Londres deverá reabrir terça-feira

A descoberta de uma bomba por explodir, da Segunda Guerra Mundial, levou ao encerramento temporário do aeroporto da cidade de Londres, que deverá reabrir apenas terça-feira.

As autoridades esperam resolver a situação ainda esta segunda-feira, com a remoção total de uma bomba da Segunda Guerra Mundial, encontrada numa doca na margem do rio Tamisa e que levou ao cancelamento de dezenas de voos.

O engenho foi descoberto na madrugada de domingo, durante as obras planeadas para ampliação do aeroporto. Tem um peso estimado de meia tonelada e cerca de 1,5 metros de comprimento.

As autoridades, em conjunto com mergulhadores, esperam conseguir remover o engenho até ao final do dia de hoje, de forma a que aeroporto reabra amanhã, terça-feira.

“O momento da remoção depende das marés, no entanto, nesta fase, estimamos que a remoção do dispositivo da localização será completa até amanhã de manhã”, adiantaram.

Todos os trabalhadores e residentes da zona leste da cidade foram retirados, por precaução, tendo sido montada um perímetro de segurança de 214 metros.

